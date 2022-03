Netflix: gioco di aprile 2022 incluso nell'abbonamento svelato

Netflix ha svelato il nuovo gioco che sarà disponibile all'interno dell'abbonamento, su dispositivi mobile. Il gioco è Relic Hunters: Rebels e sarà disponibile ad aprile 2022.

La descrizione di Netflix di Relic Hunters: Rebels recita: "Spara e scatta attraverso livelli colorati mentre creai e potenzi dozzine di armi. Sconfiggi l'Impero Ducan e porta la pace sul pianeta". Potete vedere un'immagine del gioco qui sotto.

Relic Hunters: Rebels

Relic Hunters: Rebels non è ovviamente il primo gioco incluso all'interno dell'abbonamento di Netflix. Nel caso non lo sappiate, Netflix Games propone una serie di videogiochi per Android e iOS che non richiedono acquisti o abbonamenti aggiuntivi. Inoltre, tutti i giochi inclusi nel servizio non hanno pubblicità e non hanno acquisti in-app. Netflix ha anche acquistato il team Night School Studio, attualmente al lavoro su Oxenfree II Lost Signals.

In questo momento non abbiamo una data di uscita precisa per Relic Hunters: Rebels su Netflix, ma dovrebbe avvenire durante il prossimo mese. Ricordiamo infine che potete vedere tutti i dettagli sulle nuove serie TV e film in arrivo per gli abbonati Netflix ad aprile 2022 qui.