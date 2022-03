Minecraft Championship tornerà oggi con l'MCC 20, vediamo data e ora di inizio

Il Minecraft Championship è un evento di una certa importanza per la community del gioco Mojang, pertanto può risultare molto interessante sapere data e ora di inizio della nuova edizione, l'MCC 20, che tornerà oggi, 26 marzo 2022, alle ore 21:00 italiane.

L'MCC 20 arriva dopo una pausa di 3 mesi rispetto all'edizione precedente, ma dovrebbe mantenere lo stesso assetto visto nell'MCC 19, proponendo sfide varie tra i più noti creatori di contenuti incentrati su Minecraft.

Minecraft è protagonista dell'MCC 20

Sarà possibile vederli impegnati in sfide su Grid Runners, Parkour Tag, Survival Games e tanto altro.

Si tratta ovviamente di un evento per grandi appassionati di Minecraft, difficilmente di grande interesse per chi non segue la scena dei content creator legati al gioco Mojang, ma per chi rientra nella categoria potrebbe essere un appuntamento da non mancare.

Nell'edizione MCC 20, tra gli ospiti di maggiore rilevanza ci sono TommyInnit, WilburSoot, InTheLittleWood, CaptainSparklez e vari altri che torneranno per sfidarsi in varie opzioni di gioco piuttosto bizzarre all'interno del Minecraft Championship. Per quanto riguarda il gioco in questione, ricordiamo che il mese scorso è andata in scena la collaborazione tra Minecraft e Street Fighter con contenuti a tema, mentre ci sono voci su un possibile nuovo gioco spin-off in sviluppo da Blackbird Interactive.