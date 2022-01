Minecraft: un nuovo gioco spin-off potrebbe essere in sviluppo da Blackbird Interactive

Potrebbe esserci un nuovo progetto basato su Minecraft, un gioco spin-off della serie, in sviluppo presso il team Blackbird Interactive, che ha collaborato in precedenza alla creazione di Minecraft Earth con Mojang, dunque con una certa esperienza nel settore.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma questa voce di corridoio è lanciata da Jez Corden, giornalista di Windows Central, nel corso del podcast Xbox Two che conduce insieme a "Rand al Thor". Nella nuova puntata di questo, Corden ha lanciato questo rumor molto suggestivo, soprattutto perché riguarda uno dei brand videoludici più famosi e popolari al mondo.

Blackbird Interactive ha lavorato in precedenza a Minecraft Earth, lo spin-off mobile basato sulla realtà aumentata che è stato poi chiuso anche a causa della crisi derivata dalla pandemia da Covid, che ha praticamente bloccato del tutto un gioco incentrato sullo spostamento all'aria aperta.

Tuttavia, è in dubbio che Blackbird a questo punto abbia una certa esperienza con le questioni relative a Minecraft e potrebbe dunque essere una buona risorsa da impiegare su un altro progetto alternativo, considerando che Mojang è sempre profondamente impegnata nell'aggiornamento e nella gestione del gioco principale.

Si tratterebbe, peraltro, di uno dei due spin-off di Minecraft che secondo Jez Corden sono attualmente in lavorazione presso Mojang, o in collaborazione con altri team. Sebbene si tratti comunque di voci di corridoio, ricordiamo che Corden è solitamente piuttosto affidabile per quanto riguarda le questioni relative a Microsoft, avendo dimostrato una notevole vicinanza con l'argomento in questione.