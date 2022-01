Masters of the Universe: un film live action da Netflix e Mattel in arrivo

Masters of the Universe è stato recentemente rilanciato da una serie TV, ma Netflix non ha ancora concluso le sue operazioni sul franchise, visto che ha in programma anche un nuovo film live action in collaborazione con Mattel.

Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, ma la produzione dovrebbe entrare nel vivo questa estate, con i Fratelli Nee a dirigere il film in collaborazione e lavorando anche alla sceneggiatura insieme a David Callaham, che ha scritto anche Shang Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli.

Tra le poche informazioni c'è l'identità del protagonista, ovvero l'attore Kyle Allen, che ha interpretato in precedenza Balkan in West Side Story, nel ruolo di He-Man in persona, in una storia che probabilmente riguarderà anche le origini del personaggio, anche se attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.

D'altra parte, Masters of the Universe ha trovato un notevole successo su Netflix, sia con la serie TV Masters of the Universe: Revelation, che con la precedente serie dedicata a She-Ra. Queste basi devono aver convinto Netflix e Mattel a tentare anche la strada del lungometraggio, nonostante il precedente del 1987 con Dolph Lundgren non sia rimasto proprio nella storia come un grande successo commerciale.