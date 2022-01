Somerville: dettagli e cambiamenti dell'action adventure sci-fi ispirato a Another World

Tra gli indie di maggior interesse attualmente in sviluppo c'è sicuramente Somerville, un action adventure ad ambientazione fantascientifica che si ispira ad Another World, a detta degli autori, e che ha conquistato la copertina del nuovo numero della rivista Edge, da cui arrivano nuovi dettagli e informazioni.

Somerville è sviluppato dal team Jumpship e fin dalla sua prima presentazione, sebbene ancora estremamente vaga, è riuscito a catturare l'interesse di pubblico e media. Merito soprattutto delle sue atmosfere, dello stile utilizzato e anche di una certa vicinanza ai capolavori di Playdead, anche se gli sviluppatori hanno voluto prendere un po' le distanze da questo paragone.

Nell'articolo all'interno del nuovo numero di Edge, il fondatore di Jumpship, Chris Olsen, ha parlato di come Somerville sia anche cambiato, nel corso del suo lungo sviluppo.

Somerville, un'immagine del gioco

Nel 2022 si entra praticamente nell'ottavo anno di lavori su questo interessante titolo, che evidentemente ha avuto una genesi molto lunga e complessa, trasformandosi nel processo.

Olsen ha spiegato che il titolo ha effettuato un cambiamento strutturale passando da una meccanica essenzialmente 2D a una più propensa allo spostamento nello spazio 3D, tanto da eliminare il salto come elemento fondamentale del gameplay. "Non ci volevo un salto, non volevo che fosse un platform", ha spiegato Olsen, esplicitando la sua volontà di evitare qualsiasi struttura troppo consolidata e, anche per questo, evitando di fare paragoni stretti con i giochi Playdead, ovvero Limbo e Inside.

L'ispirazione si trova comunque da quelle parti e nel capolovo di Eric Chahi, ovvero Another World, ma Somerville si configura come qualcosa di ancora diverso, piuttosto distante da qualsiasi "loop di gioco tradizionale", secondo quanto riferito dagli sviluppatori. Lo sforzo maggiore di Jumpship sembra sia stato nell'evitare assolutamente qualsiasi ripetizione negli elementi di scenario e nelle situazioni di gioco, nella costruzione dell'esperienza. Questo ha coinvolto anche uno studio molto profondo nella creazione dello scenario e dei Sediment, ovvero la razza aliena che ha invaso la Terra e che può assumere diverse forme, diventando parte integrante del gameplay.

Avevamo pubblicato un'anteprima di Somerville qualche mese fa, ma è probabile che il gioco abbia assunto nel frattempo una forma piuttosto diversa, pur mantenendo le sue caratteristiche di base, ovvero raccontare la storia di una famiglia che cerca di sopravvivere a un'invasione aliena della Terra. Più di recente, siamo tornati a vederlo in azione con un nuovo trailer ai Game Awards 2021.