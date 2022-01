I Simpson: il meme di Skinner e il Sovrintendente è ora un'avventura grafica gratuita

I Simpson continuano a fornire ispirazioni anche per la creazione di nuovi videogiochi indie, come dimostra questa avventura grafica interamente basata sul celebre sketch di Skinner e il Sovrintendente, diventato un vero e proprio meme e ora anche un videogioco giocabile gratis.

Dopo Ammazza che Mazza, assistiamo dunque a un'altra trasformazione di meme sui Simpson in videogioco con questo progetto tutto incentrato sul famoso episodio dello "Steamed Ham". Nel caso non lo ricordiate, il tutto si basa su una celebre scena tratta dalla puntata 21 della Stagione 7 dei Simpson, "22 cortometraggi di Springfield", nella quale il preside Skinner si trova a dover gestire una cena in casa con il temibile Sovrintendente. La scena si basa su un vero e proprio classico delle sitcom, ma viene reinterpretato in maniera geniale dagli autori della serie.

Skinner, come da canovaccio tipico, brucia la cena prevista ed è costretto a trovare diverse soluzioni alternative in un crescendo di bugie sempre meno credibili che portano a un finale catastrofico, pur riuscendo a salvare comunque le apparenze grazie alle scuse accampate di fronte a un sempre più dubbioso Sovrintendente.

La puntata è diventata un meme che fa ormai parte della cultura popolare, in particolare in lingua inglese essendo tutto giocato sull'assonanza tra "Steamed Clams", ovvero le vongole che dovevano essere inizialmente servite e "Steamed Hams", il modo in cui Skinner chiamerebbe gli hamburger nel tentativo di ingannare il Sovrintendente (panini in verità acquistati da Krusty Burger), adattato in italiano con "Vitellone al vapore", richiamando il "salmone al vapore" che doveva essere servito originariamente.

Lo sviluppatore NeoDement ha ricostruito l'intera scena in forma di avventura grafica punta e clicca, con tanto di interfaccia nel classico stile SCUMM delle vecchie glorie di LucasArts. Trovate il gioco disponibile gratuitamente a questo indirizzo su GameJolt: da notare peraltro la trasposizione dello stile grafico tipico dei Simpson in forma di pixel art, veramente un bel lavoro da parte dello sviluppatore.