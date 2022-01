The Witcher: Stagione 3, Netflix sta per dare il via alle riprese

Che The Witcher fosse destinato ad andare avanti su Netflix era ben chiaro ma a quanto pare la produzione vuole anche proseguire in maniera spedita: sebbene la seconda stagione sia uscita da relativamente poco tempo, sembra che le riprese della Stagione 3 per la serie TV stiano per iniziare.

I report di qualche settimana fa parlavano di lavori quasi conclusi sulla sceneggiatura della terza stagione di The Witcher, con la possibilità che le riprese potessero essere avviate a marzo 2022, ma sembra che queste possano partite ancora prima. Il sito specializzato sul franchise in questione, Redanian Intelligence, riporta infatti i primi indizi di un avvio delle riprese per la terza stagione, in attesa di conferme ufficiali.



Alcune foto riprendono dei sopralluoghi da parte dei membri chiave del team di produzione presso Netflix, come Steve Gaub che ha anche pubblicato una di queste direttamente sul proprio profilo Instagram, confermando di essere alle prese con i sopralluoghi per le riprese di The Witcher 3, peraltro in zone decisamente a tema con le ambientazioni classiche della serie.

Il produttore ha inoltre fatto capire che, per la terza stagione di The Witcher, la compagnia non ha proprio intenzione di ridurre gli sforzi, con budget e risorse anche più ampie rispetto a quanto visto in precedenza.



Anche la Lauren Hissrich ha pubblicato delle foto sul proprio profilo, anche queste relative a sopralluoghi simili per la terza stagione, come visibile in questa pagina. D'altra parte, abbiamo visto che la Stagione 2 sia stata tra le serie più viste di sempre su Netflix.