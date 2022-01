Uncharted: Sully poteva essere protagonista di uno spin-off, ma Naughty Dog scelse Chloe

Con l'uscita di Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri, torniamo a parlare un po' della celebre serie di Naughty Dog con anche un particolare retroscena su Sully, che stava per essere protagonista di un proprio capitolo prima che gli sviluppatori scegliessero poi definitivamente Chloe per lo spin-off.

Uncharted 4: Fine di un Ladro aveva posto la parola fine alla storia di Nathan Drake, ma la serie poteva proseguire con un altro capitolo e Naughty Dog aveva pensato inizialmente a Sully, che sembrava il candidato ideale per stare al centro della nuova storia. Tuttavia, gli sviluppatori decisero poi di puntare su Chloe e costruire su questa la storia di Uncharted: L'eredità Perduta, anche questo compreso all'interno della raccolta appena uscita.

"Io mi misi dalla parte di Chloe", ha svelato il game director Shaun Escayg in un'intervista, parlando di questo particolare retroscena nella creazione del capitolo in questione. "Mi è sempre sembrata un personaggio intrigante. Così egocentrica ed egoista, si vuole proprio capire cosa abbia reso il personaggio in questo modo. Poi, combinando questa con Nadine - una ladra e mercenaria - il disastro che può venire fuori in mente non può non far pensare a un grande conflitto da mettere in scena".

Dunque Sully venne accantonato per fare spazio alla coppia Chloe e Nadine, che ha avuto poi un ottimo successo con Uncharted: L'eredità Perduta. Proprio ieri è andato in scena il trailer di lancio di Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri e vi rimandiamo anche alla sua recensione per conoscere meglio il titolo in questione.