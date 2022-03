Nintendo Switch: aggiornamento 14.0.0 anche per i Joy-Con, come effettuare l'update

Nintendo Switch ha recentemente ricevuto il nuovo aggiornamento 14.0.0 per il software di sistema, ma questo comprende al suo interno anche un update per i Joy-Con che potrebbe non essere stato notato, vediamo dunque come effettuare l'update per i controller.

Abbiamo visto che l'aggiornamento 14.0.0 di Nintendo Switch ha portato diverse novità, ma tra queste c'è anche un nuovo firmware per i Joy-Con, eseguibile seguendo queste istruzioni:

Dal menù principale, selezionare "Impostazioni di sistema" e poi "Controller e sensori" sul lato sinistro

Scrollare in basso fino a "Aggiorna i controller" e premere sull'opzione

A questo punto non resta che attendere che l'operazione si concluda automaticamente seguendo le istruzioni sullo schermo.

Non ci sono informazioni precise su cosa comporti questo update per i Joy-Con, ma immaginiamo che abbia a che fare con un miglioramento nella stabilità del segnale wireless o in altri aspetti come risposta ai comandi, sensori di movimento o vibrazione.

Per il resto, l'aggiornamento 14.0.0 ha portato con sé delle novità piuttosto evidenti per Nintendo Switch come la possibilità di raggruppare giochi e app in cartelle visibili sulla dashboard e un aggiornamento per l'audio via bluetooth, la cui compatibilità per i dispositivi era stata introdotta con l'aggiornamento 13.0.0 di Nintendo Switch.