Microsoft Xbox: vendite software in aumento, a discapito di Sony PlayStation e Nintendo, per DFC

Stando al nuovo report pubblicato da DFC Intelligence, compagnia specializzata in consulenze nel settore videoludico, Xbox sta guadagnando terreno per quanto riguarda il mercato software per console, a discapito di Sony PlayStation e Nintendo. Secondo le stime, l'ecosistema Microsoft passerà dal 20% di market share del 2021 al 27% entro il 2026.

Come possiamo notare dal grafico nell'immagine qui sotto, per quanto riguarda il 2021 Sony detiene il primato con il 43%, seguita da Nintendo con il 37% e Microsoft con il 20%.

Le cose tuttavia cambieranno nei prossimi quattro anni, con DFC che stima che l'ecosistema Xbox di Microsoft crescerà del 7%, rappresentando il 27% dei ricavi del mercato software console, a discapito di Sony che perderà un 4%, scendendo al 39%, e Nintendo il 3%, scendono al 34%.

Questa stima è in parte dovuta alle le recenti acquisizioni di Microsoft, espandendo così l'ecosistema Xbox e il catalogo di Game Pass, cosa che per ovvi motivi aumenta l'appeal delle console verdecrociate.

"Alcuni sondaggi condotti di recente da DFC dimostrano che PS5 è ancora la console preferita con margine significativo. Tuttavia, con Microsoft che continua a far crescere la sua libreria di contenuti le cose potrebbero cambiare", spiega David Cole di DFC in un'intervista con GamesIndustry, dove tra l'altro apprendiamo che la compagnia ha dimezzato le stime di crescita del mercato console per il 2022, in quanto PS5 e Xbox Series X|S sono introvabili nei negozi.

Un altro motivo è che, secondo DFC, entro il 2024 Nintendo lancerà una nuova console sul mercato, andando così a smuovere gli attuali equilibri del mercato.