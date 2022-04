Return to Monkey Island, cosa possiamo aspettarci?

Era il 1988 quando Ron Gilbert concepì The Secret of Monkey Island, pubblicato poi nel 1990 sotto etichetta LucasArts. Quello che non è riduttivo chiamare uno dei più influenti autori di avventure grafiche di sempre, aveva appena chiuso Zak McKracken And The Alien Mindbenders e, mentre sviluppata Indiana Jones and the Last Crusade, cercava nuove idee su come creare una commedia dello stesso livello di Maniac Mansion e Zak.

Lo spunto gli arrivò dal romanzo Mari Stregati di Tim Powers, pieno di pirati, magia voodoo e con un protagonista che sembrava il classico pesce fuor d'acqua, apparentemente incapace di sopravvivere in un ambiente duro e ostile come quello piratesco. Da lì presero il là le avventure di Guybrush Threepwood, damerino che voleva diventare filibustiere, appena approdato a Mêlée Island, covo di pirati e di un governatore carismatico quanto affascinante, il cui destino si incrocerà con il suo: Elaine Marley. Nel corso del primo episodio, Guybrush farà la conoscenza di altri personaggi strambi quanto memorabili come il venditore di navi Stan, il maestro di spada, il naufrago Herman Toothroot, nonché il pirata fantasma LeChuck, che diventerà la nemesi di Guybrush per l'intera saga.

Gilbert scriverà solo i primi due capitoli della serie: The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge (1992). Negli anni seguenti LucasArts ne lancerà altri due: The Curse of Monkey Island, che un'altra avventura punta e clicca molto classica, nonostante il maggior sforzo produttivo, e Fuga da Monkey Island, un maldestro tentativo di modernizzare la serie dandole uno stile più console friendly. Era il 2000 quando calò il silenzio assoluto su Guybrush e soci, silenzio rotto soltanto da Tales of Monkey Island, una serie episodica del 2009 sviluppata da TellTale Games su licenza LucasArts, decisamente riuscita. Da allora però, a parte per le special edition dei primi due capitoli e per la raccolta del trentesimo anniversario, di Monkey Island non si parlerà praticamente più. Molti avevano dato la serie per morta e sepolta... Almeno fino all'annuncio a sorpresa del 1° aprile, che nei giorni successivi si è scoperto non essere uno scherzo. O meglio, lo scherzo era confonderlo tra le bufale e i pesci di quell'infausto giorno, così da avere il doppio effetto sorpresa. In pieno stile Monkey Island.

Cosa possiamo aspettarci da Return to Monkey Island?