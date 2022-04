Return to Monkey Island ha preso idee dai capitoli non di Gilbert, rispettandone il canone

Come promesso in un vecchio post, per Return to Monkey Island, Ron Gilbert ha preso alcune idee dei capitoli non scritti da lui, quelle che considera le migliori. Inoltre ha confermato che non sono fuori dal canone della serie... quantomeno non lo è il terzo capitolo.

Gilbert in passato aveva già parlato di un potenziale nuovo Monkey Island. Ossia, aveva delineato la sua visione su come avrebbe dovuto essere. Lo aveva chiamato Monkey Island 3a e, pur avendo dichiarato che tutti i giochi post LeChuck's Revenge non esistevano nel suo universo di Monkey Island e che il suo desiderio era quello di ripartire da dove aveva lasciato, avrebbe comunque rubato alcune idee e personaggi dagli altri giochi.

Il trailer di presentazione di Return of Monkey Island mostra che ha mantenuto la promessa, visto che vi appare il teschio Murray, introdotto nella serie in The Curse of Monkey Island.

Detto questo, Gilbert ha dichiarato che il terzo Monkey Island non uscirà dal canone della serie e che lui e il suo team sono stati attentissimi in tal senso.

Quindi, la volontà di cancellare tutto ciò che non ha fatto lui direttamente pare sia stata mitigata. D'altro canto il terzo episodio era comunque una buona avventura punta e clicca, pur non raggiungendo le vette delle prime due. Staremo a vedere cosa ne sarà invece del ben peggiore Escape from Monkey Island, odiato da quasi tutti i fan della serie, e di Tales of Monkey Island di TellTale che, a detta di molti, aveva ben ripreso lo spirito degli originali.