iPhone 14 Pro: sensore più grande per la fotocamera da 48 megapixel, dice un leak

Il sensore della fotocamera da 48 megapixel di iPhone 14 Pro sarà più grande del 21% rispetto a quello montato su iPhone 13 Pro, secondo quanto rivelato da un leak.

Si è parlato già lo scorso dicembre della fotocamera da 48 megapixel di iPhone 14 Pro, e un upgrade anche lato sensore avrebbe perfettamente senso in tal caso per migliorare la qualità degli scatti in maniera considerevole.

Questa informazione rientra fra le specifiche tecniche del comparto fotografico di iPhone 14 Pro pubblicate da un leaker in rete, chiaramente da prendere con le pinze fino all'annuncio ufficiale: qui sotto trovate lo screen con tutti i dettagli.

iPhone 14 Pro, le specifiche tecniche da un leak

Laddove le dimensioni del sensore venissero confermate da Apple, ci troveremmo di fronte a una soluzione del tutto simile a quella del Pixel 6 e del Pixel 6 Pro di Google, in grado di catturare una maggiore quantità di luce a tutto vantaggio della resa visiva.

Con ogni probabilità la presentazione ufficiale di iPhone 14 si terrà a settembre, dunque dovremo attendere ancora qualche mese per sapere come stanno davvero le cose.