Lake per PS5 e PS4 annunciato ufficialmente con data di uscita

Lake, l'affascinante avventura sviluppata da Gamious, è stato annunciato per PS5 e PS4, e la data di uscita è imminente: il gioco sarà disponibile su PlayStation Store a partire dall'8 aprile.

Nella recensione di Lake abbiamo parlato di come il gioco ci inviti a "rallentare" e a cimentarci con attività del tutto normali, che fanno parte della routine della protagonista, Meredith Weiss.

Ambientato nel 1986, Lake racconta la storia di una donna che decide di lasciare la grande città in cui vive e il lavoro stressante presso un'azienda di software per tornare nel luogo in cui è nata e sostituire il padre nell'ufficio postale.

Si tratta a conti fatti di una piccola vacanza, una pausa di riflessione per Meredith, che tuttavia dovrà riflettere nel corso di due settimane e capire se vuole tornare in città oppure cambiare radicalmente vita.