Cuffie Razer proteggono un giocatore da un proiettile vagante

Mercoledì mattina un proiettile vagante è entrato dalla finestra di un giocatore diciottenne di Torrance, in California, ma è stato deviato dalle cuffie Razer indossate dal ragazzo, modello Kraken, che gli hanno letteralmente salvato la vita. Va detto che il proiettile non lo ha colpito direttamente, ma è prima rimbalzato sul muro.

Enough_Dance_956, questo il suo nickname, ha raccontato la sua storia su Reddit, dove ha aperto un post per ringraziare Razer, mostrando le foto non solo delle cuffie colpite dal proiettile, ma anche del foro nella sua finestra.

Enough_Dance_956: "Grazie a tutti quelli che leggeranno questo messaggio. Sto cercando di contattare qualcuno di Razer per ringraziare con tutto il mio cuore. Mercoledì mattina alle 10.30 un proiettile vagante è entrato dalla mia finestra e ha colpito le cuffie Razer che avevo in testa. Non fosse stata per la loro qualità, sarei stato un ragazzo di 18 anni morto. Non riesco nemmeno a immaginare la sofferenza che la mia famiglia e i miei amici avrebbero patito."

Il ragazzo ha poi detto di aver ritrovato il proiettile sul suo letto e di averlo portato alla polizia.

In realtà i post pubblicati da Enough_Dance_956 sono due. Il primo, con il racconto del fatto, è stato accolto con un po' di scetticismo da alcuni, secondo i quali il suo obiettivo era solo quello di avere delle cuffie nuove gratis. Nel secondo, Enough_Dance_956 ha pubblicato altre foto per mostrare in dettaglio gli effetti del proiettile sulla parete e sulla finestra.

In effetti se fosse una messa in scena per avere delle cuffie gratis, sarebbe decisamente costosa, visto che ora deve far riparare il vetro e la parete. Diciamo che avrebbe fatto prima a comprarle. Comunque sia non possiamo dare niente per assodato.