Street Fighter 6: cosa vorremmo e cosa aspettarsi dal nuovo picchiaduro di Capcom

Può un picchiaduro aspirare a un successo comparabile a quello dei titoli competitivi più giocati al mondo? La risposta, se si osserva semplicemente il mercato, sembra essere da sempre un sonoro "no" motivato da ragioni ripetute come un mantra da decenni. "Sono giochi troppo inaccessibili e complessi", sentenziano alcuni, "la barriera d'entrata è troppo alta", assicurano altri... eppure se si vanno ad analizzare le difficoltà di apprendimento di un picchiaduro, gli ostacoli non sono poi esageratamente più insormontabili di quanto non lo sia raggiungere livelli elevati in un Dota-like o in uno sparatutto. Vero, la maggior parte dei giochi di questa tipologia sommerge il giocatore di sistemi e può essere traumatico approcciare la loro massa di meccaniche da zero; negli ultimi anni abbiamo però visto un allontanamento dalle radici "da sala giochi" in favore di un avvicinamento alle console, con modifiche ai sistemi pensate per accogliere più morbidamente i neofiti, community sempre più sviluppate e aperte all'insegnamento, e la diffusione a macchia d'olio del rollback netcode, che rende finalmente l'esperienza online abbastanza stabile da risultare godibile a livello quasi globale. Con queste trasformazioni sul tavolo dunque viene da farsi di nuovo la domanda di partenza, nonostante sia evidente come i marchi in grado di esplodere realmente sul mercato nel campo siano davvero pochissimi. Smash Bros. ad esempio (pur bloccato dall'incapacità di Nintendo di puntare sul suo successo competitivo), Mortal Kombat (a oggi tra i più mainstream), o il sempre immortale Street Fighter, di cui Capcom ha da poco confermato il sesto capitolo principale. Portare avanti una serie storica con un passato ben consolidato è però sempre una sfida difficilissima, specie se si insegue l'obiettivo di diffusione totale sopra descritto. Oggi cercheremo quindi di capire cosa vorremmo e cosa aspettarsi Street Fighter 6, il nuovo picchiaduro di Capcom.

Ottimizzare sì, semplificare no Street Fighter 6: Ryu muscoloso is very muscoloso. Che sia divenuto il boss finale? Lo abbiamo detto varie volte sulle nostre pagine e lo ripetiamo anche ora: non siamo fan della semplificazione forzata dei sistemi per andare incontro al grande pubblico, ma appoggeremo sempre qualunque opzione aggiunta di accessibilità. C'è una enorme differenza tra il tagliare meccaniche avanzate e il renderle più facile da eseguire per chi ha disabilità (o semplici difficoltà di esecuzione); la seconda scelta è per noi sempre positiva, senza se e senza ma. Gli sviluppatori nipponici hanno però approcciato di rado con grande furbizia questo aspetto, inserendo meccaniche di poco conto che non facilitano realmente l'apprendimento dei novellini. Per quanto riguarda Street Fighter 6, dunque, vorremmo vedere l'inserimento di opzioni di accessibilità ben congegnate: macro per facilitare l'esecuzione di movimenti complessi (anche solo un'opzione per scattare via tasto), o requisiti meno brutali per il completamento di combo ottimali. A nostro parere, infatti, non sono questi fattori a rendere un picchiaduro realmente eccelso: un neofita non può comunque sconfiggere un campione solo perché gli viene facilitato l'utilizzo delle meccaniche fondamentali all'interno di un sistema di combattimento complesso. Ah, per carità, niente autocombo, dato che al di fuori dei pochi picchiaduro dove la meccanica è integrata naturalmente nel sistema (tipo Dragonball FighterZ) si tratta nel 90% dei casi di un'aggiunta attaccata con lo sputo che fa poco o nulla per insegnare realmente le basi a chi vuole imparare. Un approccio che abbiamo visto sfruttare con successo di recente è quello degli input semplificati delle special: la capacità di usare le mosse speciali ed eseguire combo con la sola pressione di tasti specifici e direzioni semplici. Se però giochi come Granblue Versus e il recentissimo DNF Duel (ancora non uscito) sembrano usare alla grande tale idea, non riteniamo che questa sia adatta a Street Fighter. In un marchio che ha rappresentato la base di ogni picchiaduro, l'eliminazione degli input di Hadoken e Dragon Punch sarebbe un vero sacrilegio. A voler rendere il tutto meno ostico per chi non è pratico, forse sarebbe apprezzabile l'inserimento di super semplificate (senza doppie movenze rapide o charge, per dire), ma come già detto macro intelligenti dovrebbero bastare e avanzare anche con un sistema classico.