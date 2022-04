Xbox Game Pass: leak svela i giochi gratis della prima metà di aprile 2022

Un nuovo leak ha svelato la lista dei giochi di Xbox Game Pass in arrivo nella prima metà di aprile. Parliamo di MLB The Show 22, Cricket 22, Chinatown Detective Agency, Lost in Random, Life is Strange True Colors, Panzer Corps 2 e The Dungeon of Naheulbeuk.

Il leak proviene da billbil-kun, noto leaker che da vari mesi condivide informazioni sui giochi gratis del PS Plus, di Xbox Game Pass e non solo. Le sue informazioni si sono sempre rivelate corrette, quindi è probabile che anche in questo caso la sua lista sia corretta. Precisiamo ovviamente che rimane pur sempre un leak e, soprattutto, la lista potrebbe essere parziale.

billbil-kun ha anche svelato le piattaforme dei vari giochi e le date. Vediamo i dettagli:

5 aprile 2022 - MLB The Show 22 (console, PC, cloud) | Cricket 22 (PC)

7 aprile 2022 - Chinatown Detective Agency (console, PC, cloud)

senza data - Lost in Random (console, PC, cloud) | Life is strange True Colos (console, PC, cloud) | Pazner Corps 2 (PC) | The Dungeon of Naheulbeuk (PC)

Probabilmente l'annuncio ufficiale arriverà fra non molto, quindi non ci resta altro da fare se non attendere. Vi segnaliamo anche i giochi che lasceranno il catalogo a metà aprile.