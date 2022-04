Xbox Game Pass, ecco i giochi che lasceranno il catalogo a metà aprile

Xbox Game Pass rinnoverà la sua offerta ad aprile 2022 e, oltre ai nuovi giochi in arrivo, altri come al solito lasceranno il catalogo, vediamo dunque quali sono i giochi in questione.

I giochi che verranno tolti dal catalogo Xbox Game Pass a metà aprile 2022 sono i seguenti:

The Long Dark (console, PC)

Rain on your Parade (console, PC)

MLB The Show 21 (console)

Destiny 2 (PC)

Pathway (PC)

The Long Dark è un survival ad ambientazione glaciale, che ci porta ad esplorare le lande ghiacciate di un mondo post-apocalittico, cercando di sopravvivere alle intemperie e alle varie minacce della natura, andando avanti di giorno in giorno.

Rain on your Parade è un simpatico action puzzle nel quale guidiamo una nuvola intenta a scaricare pioggia su vari obiettivi, mentre MLB The Show 21 è la simulazione di baseball da parte di Sony San Diego, che verrà presto sostituita dall'edizione successiva, ovvero MLB The Show 22.

Destiny 2 era stato già rimosso di recente in versione console, ora anche la versione PC verrà tolta dal catalogo Game Pass, dunque il suggerimento, se interessati, è semplicemente di acquistarlo, visto che si tratta di un titolo a lungo termine, mentre Pathway è una sorta di strategico a turni con elementi adventure e un tono alla Indiana Jones.

Non c'è una tempistica precisa sulla rimozione dei giochi, ma questa è prevista avvenire probabilmente verso la metà di aprile 2022. Nel frattempo rimaniamo in attesa dei nuovi arrivi del mese, dopo aver visto la seconda ondata di marzo 2022.