PS5: emulazione di giochi PS3 in sviluppo, secondo un noto insider

In termini di retrocompatibilità su PS5, PS3 continua ad essere un problema per Sony, vista la complessità dell'hardware originale rispetto a quello attuale, ma una soluzione attraverso emulazione software vera e propria sembra sia in lavorazione presso la compagnia per PS5, secondo quanto riferito dal noto insider Jeff Grubb.

Non è un caso limitato a PS5: i giochi PS3 sono sempre stati particolarmente complessi da proporre in retrocompatibilità, proprio per la grande differenza di architettura che caratterizzata la console originale di Sony.

PS3, il modello originale

Unendo questo alla scarsa attenzione che la compagnia nipponica ha solitamente dimostrato nell'ambito, si capisce come mai i giochi della console in questione non siano giocabili direttamente nemmeno all'interno del nuovo programma di PS Plus.

In base a quanto riferito, infatti, nel piano di PlayStation Plus Premium con il catalogo dei classici, PS3 è l'unica console che funziona soltanto in streaming e non attraverso download ed emulazione diretta, ma questo potrebbe cambiare a breve, secondo Grubb.

"Ho chiesto sull'argomento e sembra che Sony stia lavorando a una forma di emulazione di PS3 su PS5", ha affermato il giornalista di VentureBeat, "Ci vorrà un po' di tempo, vorrei che potessero dirci qualcosa di più preciso", anche perché secondo Grubb questo potrebbe dimostrare una maggiore cura di Sony per quanto riguarda la preservazione dei classici attraverso emulazione.

Attendiamo dunque di saperne eventualmente di più, anche se ovviamente queste sono solo voci di corridoio, per il momento.