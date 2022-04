MLB The Show 22 su Nintendo Switch si mostra in un nuovo video gameplay

MLB The Show 22 torna a mostrarsi in versione Nintendo Switch con un nuovo video gameplay, riportato qui sopra e pubblicato da NintendoGalaxy, che mostra alcuni miglioramenti visibili su questa versione del gioco, nonostante ci sia ancora una certa incertezza in termini di performance.

Il gioco arriva per la prima volta sulla console Nintendo e punta ai 30 FPS su questa, tuttavia i primi test non sono risultati particolarmente positivi. C'è ancora una certa inconsistenza in termini di frame-rate, ma la situazione generale sembra essere migliorata a guardare il nuovo video pubblicato in queste ore.

MLB The Show 22 è il nuovo capitolo della simulazione di baseball ufficiale su licenza MLB, sviluppato ancora una vota da Sony San Diego, che dall'anno scorso ha iniziato a distribuire il proprio gioco anche su altre piattaforme, dopo essere stato per anni un'esclusiva PlayStation.

Così, proprio ieri abbiamo visto che MLB The Show 22 è disponibile su Xbox Game Pass in anticipo per gli acquirenti del bundle apposito, ma verrà distribuito anche al lancio direttamente all'interno del catalogo in abbonamento e arriverà anche su Nintendo Switch in seguito.

Qui vediamo una sessione di gioco registrata in presa diretta, che consente di apprezzare il lavoro svolto dagli sviluppatori sulla piattaforma ibrida di Nintendo, in attesa di poterlo provare con mano.