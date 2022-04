Halo Infinite: annunciati alcuni aggiornamenti della Stagione 2 da 343 Industries

343 Industries ha pubblicato un riepilogo generale delle modifiche e aggiunte che verranno effettuate a Halo Infinite con l'arrivo della Stagione 2, sebbene si tratti di un elenco ancora parziale e incentrato soprattutto su correzioni e update vari.

Trovate l'elenco completo delle nuove caratteristiche a questo indirizzo, in questa sede ci limitiamo ad evidenziare alcune novità particolarmente interessanti, in attesa di scoprire di più visto che si tratta di una visione ancora parziale di quello che arriverà da qui al lancio della Stagione 2 di Halo Infinite.

Per quanto riguarda il multiplayer, tra le novità c'è l'aggiunta della mappa Catalyst in Arena, all'interno di varie playlist dal day one della Stagione 2, oltre alla modalità King of the Hill. In arrivo anche Attrition su varie playlist, mentre come modifica il radar avrà la possibilità di rilevare movimenti al di fuori del raggio d'azione nelle playlist social.

Sul fronte Big Team Battle, la nuova aggiunta principale sarà Breaker, la nuova mappa che verrà inserita al day one, corretti alcuni problemi con i respawn asimmetrici degli Weapon Rack e ci sarà il ritorno della voce di Jeff Steitzer ad annunciare la conquista delle medaglie nei match.

Sul fronte matchmaking, la barra di progressione CSR riflette quanto fatto rispetto al match più recente e non l'intera sessione del giocatore, inoltre verranno corretti alcuni bug legati alle partite Custom e bilanciati alcuni aspetti delle comunicazioni da parte dell'IA personale per enfatizzare informazioni più rilevanti per il giocatore.

Su PC sono stati effettuati progressi e risolti vari motivi di crash rilevati in precedenza, mentre sul fronte del networking, in sandbox, i combattimenti corpo a corpo saranno più consistenti, con una migliore resa fisica, inoltre le armi di questo tipo subiranno una riduzione di danno del 10%.

Sul fronte dei veicoli, le collisioni del Chopper saranno riviste incrementandone l'efficacia, migliorati anche agilità e danni del Banshee e rielaborati anche i comportamenti di Warthog e Razorback in modo da renderli più resistenti e meno tendenti a ribaltarsi. Varie novità riguardano poi ulteriori opzioni per l'accessibilità e varie altre modifiche per ogni modalità di gioco, ma per tutte le informazioni vi rimandiamo sul post di Halo Waypoint.

Per il resto, abbiamo visto che ci sono in arrivo contenuti ispirati alla serie TV Paramount+, mentre la lunga attesa per la Stagione 2 ha portato 343 Industries a rendersi conto che i giocatori hanno perso la pazienza, sperando che le novità in arrivo diano nuovo slancio.