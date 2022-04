Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: scheda gratis per ottenere Darkrai

I giocatori di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente potranno ottenere il Pokémon misterioso Darkrai, protagonista di un nuovo evento attraverso distribuzione di bonus gratis ad aprile 2022 nei giochi in questione su Nintendo Switch.

Per tutto il corso del mese, ovvero dall'1 al 30 aprile 2022, i giocatori possono ottenere la Scheda Soci gratis, che è indispensabile per prendere parte all'evento e incontrare Darkrai, all'interno dell'evento dedicato al novilunio.

Darkrai in un'immagine di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Si tratta di un Pokémon misterioso, di tipo buio e introdotto nella quarta generazione per la prima volta, membro del Duo Lunare insieme a Cresselia.

La Scheda Soci si ottiene all'interno della sezione Dono Segreto nel menù principale di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, scegliendo l'opzione "Tramite Internet". Una volta entrati in possesso della Scheda Soci, dobbiamo accedere alla Sala d'Onore e ottenere il Pokédex Nazionale.

Fatto questo, bisogna recarsi a Canalipoli e raggiungere la casa del Centro Pokémon, in cui adesso si potrà entrare. All'interno, c'è un bizzarro personaggio che invita il protagonista a dormire, cosa che avvierà un evento speciale in cui sarà possibile incontrare Darkrai. In precedenza, avevamo saputo che Arceus e Darkrai erano in arrivo in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.