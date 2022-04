PlayStation VR2: presentazione vicina? Sony invia email che sembrano anticiparla

Sony potrebbe aver organizzato una presentazione per PlayStation VR 2 nei prossimi giorni, cosa che risultava già da diverse voci di corridoio e che sembra ottenere conferma dall'invio di alcune sospette email a diversi giornalisti e utenti, nelle quali si menziona un prossimo arrivo del visore.

D'altra parte, PlayStation VR2 doveva essere uno dei temi dei famosi tre grandi annunci da parte di Sony che sarebbero dovuti svolgersi nel corso di questa settimana, ma che a questo punto sembrano essere stati spostati (o parzialmente smentiti). Dopo la riorganizzazione di PlayStation Plus nelle tre opzioni, gli altri argomenti dovevano essere PlayStation VR 2 e forse qualcosa riguardante un gioco o una possibile grossa acquisizione.



Quest'ultima è tornata in auge con alcune nuove dichiarazioni da parte di vari insider, ma la cosa che sembra avanzare più concretamente è la presentazione di PlayStation VR2, per il momento. L'invio di email che riguarda una "presentazione di PlayStation VR 2" sembra alquanto esplicito, con la possibilità effettiva che la prossima settimana sia previsto l'evento in cui il nuovo visore a realtà virtuale per PS5 venga mostrato in maniera più approfondita.



La cosa tornerebbe anche con le dichiarazioni recenti di Greg Miller e Jeff Grubb, anche se si parla sempre di voci di corridoio. Di recente, abbiamo visto il video della presentazione alla GDC 2022 di PlayStation VR2 e Unity, a dimostrazione di come il dispositivo per PS5 sia ormai vicino alla sua forma completa e al lancio sul mercato.