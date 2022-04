PlayStation VR2, ecco il video della presentazione alla GDC 2022

Il video della presentazione di PlayStation VR2 alla GDC 2022 è finito in rete, anzi per la precisione il filmato era già presente su YouTube ma non in elenco: qualcuno ne ha rivelato l'indirizzo perché tutti potessero vederlo.

In uscita nel primo trimestre del 2023 per un insider, PlayStation VR2 rappresenta la nuova generazione di visori per la realtà virtuale prodotti da Sony, e si pone come un dispositivo piuttosto sofisticato stando alle caratteristiche tecniche ufficiali.

Nel corso della presentazione alla GDC 2022 si è parlato di come l'esperienza offerta dal visore prometta un grande senso di coinvolgimento e di presenza, andando ad aumentare la varietà delle sensazioni che potremo provare indossandolo.

Sul piano visivo potremo godere di immagini a 4K HDR con un campo visivo di 110 gradi, foveated rendering, risoluzione pari a 2000 x 2040 pixel per occhio e frame rate ottimizzati per frequenze di aggiornamento da 90 a 120 Hz.

PlayStation VR2 includerà inoltre tecnologie come l'eye-tracking e la Sense Tech, in grado di adattare il mondo di gioco alle nostre reazioni e di creare dunque un forte senso di realismo.