Nvidia: il path tracing è "la più grande scoperta per la grafica", ben oltre il ray tracing

Nvidia ha reso disponibili le prime informazioni legate al path tracing, una nuova tecnologia per la grafica in tempo reale, definita come "la più grande scoperta [...] degli ultimi anni". Aaron Lefohn ha condiviso tramite Twitter una serie di video che mostrano delle scene in tempo reale che svelano il path tracing. Queste scene sono state mostrate alla GDC.

Il path tracing, tramite il suo ufficiale di Nvidia, viene definito "il modo più accurato per realizzare un render" e una "delle più grandi scoperte per la grafica in tempo reale in molti anni". La tecnologia si basa sull'uso di miliardi di triangoli e milioni di emettitori di luce per renderizzare una scena in tempo reale. In breve, si tratta di un passo in avanti rispetto al ray tracing utilizzato oggigiorno da PC e console.

Ciò detto, non è chiaro quando sarà possibile usare il path tracing in un prodotto commerciale. Nvidia ha solo introdotto questa tecnologia: probabilmente ci vorranno anni prima che gli sviluppatori di giochi possano realmente usarla all'interno di videogiochi. Qui sotto potete vedere anche un confronto tra le varie tecnologie secondo Nvidia.

Confronto tra Path Tracing e le altre tecnologie di Nvidia

La spiegazione completa della tecnologia è disponibile sul sito di Nvidia.