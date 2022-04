Doom, l'originale, rinasce con il ray tracing applicato

Doom, l'originale del 1993, ha ottenuto un aggiornamento non ufficiale che applica il ray tracing alla grafica classica del gioco: nonostante lo sembri, non si tratta di un pesce d'aprile, ma dell'iniziativa di Sultim_t con il suo nuovo progetto gratuito applicato al grande classico di id Software.

Doom Ray Traced, questo il nome del progetto del modder e sviluppatore, è un'iniziativa amatoriale ma che funziona alquanto bene, in base a quanto possiamo vedere. In maniera simile a quanto fatto sempre da Sultim_t su Half-Life e Serious Sam: The First Encounter, ha messo a disposizione il pacchetto di file del progetto su Github a questo indirizzo.

L'applicazione dell'effetto ray tracing è visibile nel video riportato qui sotto ed è qualcosa di simile a quanto visto in Quake II RTX, anche si in quel caso si trattava di un progetto ufficiale con una gestione più profonda del ray tracing all'interno.

In ogni caso, l'aspetto di Doom con questo nuovo sistema di illuminazione parziale è comunque davvero notevole, come dimostra anche il confronto diretto rispetto alla grafica standard.

Ovviamente l'impianto di base resta quello originale, dunque indubbiamente datato, ma Doom è un gioco la cui estetica travalica ormai i confini del suo periodo storico specifico. Trovate una versione giocabile di Doom Ray Traced a questo indirizzo, ancora non completa ma che consente comunque di provarlo in maniera approfondita.