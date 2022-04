Xbox Series X: disponibilità in aumento, la console scala le classifiche Amazon

La situazione di Xbox Series X sembra migliorare in USA, dove la console Microsoft pare essere disponibile in maggiori quantità da qualche giorno a questa parte, tanto da aver scalato le classifiche di vendita di Amazon per alcuni tratti di questa settimana.

Xbox Series X è stata disponibile per lunghi tratti su Amazon, GameStop e altri rivenditori, cosa che risulta strana, considerando la situazione attuale in cui versano le console next gen sul mercato. Si parla in particolare di Xbox Series X, ovviamente, visto che Xbox Series S emerge da un processo produttivo meno complicato e risulta sempre più disponibile rispetto alla sorella maggiore.



Nella situazione attuale del mercato, il problema principale è l'offerta, che non riesce mai a sostenere la domanda, con la produzione di Xbox Series X e PS5 in forte ritardo rispetto a quello che gli utenti vorrebbero. In questa scarsità assoluta di console next gen, quello che è emerso negli ultimi giorni è un notevole incremento di presenza per Xbox Series X, che fa pensare a un qualche cambiamento avvenuto in termini di produzione, almeno per quanto riguarda la console Microsoft.



In questi giorni, invece di scomparire nel giro di pochi minuti, Xbox Series X in USA è rimasta disponibile per diverse ore e anche a giornate, cosa che l'ha portata ad occupare anche i vertici della classifica dei prodotti più venduti su Amazon USA, qualche che non era mai successo in precedenza.

Vedremo poi se questa situazione avrà dei riflessi anche in termini di vendite americane e globali di Xbox Series X, ma intanto si registra un andamento positivo su questo fronte. D'altra parte, abbiamo visto PS5 battuta da Xbox Series X|S nelle vendite di febbraio anche in Europa, territorio dove la console Sony ha solitamente un notevole vantaggio, dopo il medesimo risultato registrato nello stesso mese in USA.

Di fatto, la differenza di vendita in questo periodo è ancora legata esclusivamente alla disponibilità delle console sul mercato, visto che la richiesta è ancora superiore all'offerta e dunque le console si trovano solitamente in uno stato di sold-out costante.