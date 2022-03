Vendite USA: Xbox Series X|S batte PS5 ma Nintendo Switch vince, a febbraio 2022

I dati sulle vendite in USA per quanto riguarda l'hardware da gioco vedono Nintendo Switch come console più venduta nel mese di febbraio 2022, seguita da Xbox Series X|S e poi PS5 in questo inizio di 2022, con alcuni altri dettagli interessanti.

Come riferito dall'analista di mercato Mat Piscatella, Nintendo Switch è stata la piattaforma che ha venduto di più a febbraio 2022 e ha raggiunto anche la maggiore quantità di unità vendute nei primi due mesi dell'anno.



Nello stesso periodo, PS5 ha fatto registrare la maggiore quantità di vendite per quanto riguarda i dollari spesi, cosa diversa dalla quantità di unità effettivamente vendute. La mancata corrispondenza tra le diverse classifiche dipende, ovviamente, dal prezzo differente a cui vengono vendute le console, mediamente più alto per quanto riguarda PS5 rispetto alle concorrenti (considerando tutti i vari modelli disponibili).

Xbox Series X e Series S si piazzano in seconda posizione sia in termini di quantità di console vendute che di spesa in dollari, per quanto riguarda il mese di febbraio 2022 in USA. In questi minuti, sempre Piscatella ha pubblicato anche i dati relativi al mercato software in USA in base alle rilevazioni di NPD, mostrando come Elden Ring risulti il gioco più venduto sia a febbraio che nel 2022 in generale, per il momento.