Ghostwire Tokyo: preordine Amazon disponibile, anche la Deluxe Edition e il bonus esclusivo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di eseguire il preordine di Ghostwire Tokyo in versione PS5 (esclusiva console temporale) e PC. Potete prenotare sia la versione standard che la versione deluxe, comprese di bonus esclusivo. Il prezzo di Ghostwire Tokyo in versione standard è 74,99€ (PS5) o 59,99€ (PC). La versione Deluxe costa 89,99€ (PS5) o 79,99€ (PC). Entrambe includono il Poster in Metallo, che potete vedere nell'immagine poco sotto. La Deluxe edition include, oltre al gioco base, i contenuti digitali (il completo Shinobi e armi Kunai, il pacchetto stile streetwear).

La prenotazione è a prezzo minimo garantito, questo significa che prenotando il gioco ora pagherete il prezzo più basso apparso su Amazon entro la spedizione. In questo modo, non è necessario seguire l'andamento del prezzo pre-D1. Sarà poi possibile annullare l'ordine, prima dell'uscita, a costo zero.

Ghostwire Tokyo sarà disponibile a partire dal 25 marzo 2022.

Ghostwire Tokyo in versione PS5 e, a destra, il poster in metallo

