Elden Ring è il gioco più venduto nel mese di febbraio e nel 2022 in USA

Arrivano i dati sulle vendite in USA da parte di NPD ed Elden Ring emerge come il gioco più venduto sia per quanto riguarda il mese di febbraio che il 2022 in generale finora, in base a quanto riferito dall'analista di mercato Mat Piscatella.

Elden Ring è dunque il gioco più venduto nel mese di febbraio in USA ma anche di tutto il 2022 finora, a conferma dell'ottimo lancio di cui è stato protagonista il nuovo gioco di FromSoftware e Bandai Namco, in grado di superare tutti gli altri giochi usciti nei primi due mesi dell'anno 2022, tra i quali si registra anche Horizon Forbidden West tra quelli di grosso calibro.



Tutto questo a fronte di una spesa generale nei videogiochi che è calata, in generale, di circa il 6% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, arrivando comunque a 4,4 miliardi di dollari nel corso di febbraio 2022, per quanto riguarda complessivamente giochi, hardware, contenuti vari e accessori.

Non ci sono ancora dati precisi su quante copie siano state vendute in USA né una classifica completa dei giochi più venduti nel mese di febbraio 2022, per il momento c'è solo la conferma che Elden Ring è il più venduto e risulta anche essere il gioco di maggiore successo in questa prima parte del 2022.

Non è stato però un lancio da record: le copie vendute al lancio di Elden Ring lo piazzano al secondo posto nei 12 mesi precedenti, dove invece a dominare come quantità di copie piazzate direttamente all'uscita è ancora Call of Duty: Vanguard.