Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: arrivano Arceus e Darkrai

The Pokémon Company ha annunciato che Arceus e Darkrai saranno aggiunti a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente con un aggiornamento dedicato. Fortunatamente non bisognerà attendere chissà quanto per averli, visto che la patch con i nuovi contenuti sarà pubblicata domani 16 marzo 2022.

Di seguito pubblichiamo le modalità con cui è possibile incontrare i due nuovi Pokémon:

Incontrare Arceus: per poter incontrare Arceus in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, è necessario scaricare gli aggiornamenti (versione 1.3.0) e disporre di un file di salvataggio di Leggende Pokémon: Arceus sulla console Nintendo Switch nel quale sono state completate tutte le missioni principali. Inoltre, dopo aver fatto ingresso nella Sala d'Onore e aver ottenuto il Pokédex Nazionale, sarà possibile ricevere lo strumento Flauto cielo in Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente. Dopo aver soddisfatto queste condizioni, i giocatori potranno recarsi all'ingresso della Vetta Lancia, dove vedranno apparire il Pokémon misterioso Arceus.

Arceus arriva in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Ottenere Darkrai: dalle 06:24 (UTC) di venerdì 1 aprile 2022 alle 20:28 (UTC) di sabato 30 aprile 2022 sarà possibile ricevere in dono lo strumento Scheda Soci. Dopo aver ottenuto questo strumento, accedendo alla funzione Dono Segreto e selezionando l'opzione Tramite Internet nel gioco e dopo aver soddisfatto determinate condizioni (aver fatto ingresso nella Sala d'Onore, aver ricevuto il Pokédex Nazionale e aver completato l'evento nel gioco relativo a Cresselia), sarà possibile raggiungere l'Isola Lunanuova, dove si trova il Pokémon misterioso Darkrai.​

Darkrai arriva in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono esclusivi per Nintendo Switch.