GTA 5 disponibile su PS5 e Xbox Series X|S: trailer sulle caratteristiche next gen

GTA 5 torna a mostrarsi, in questo caso con un trailer ufficiale della versione PS5, incentrato su alcune delle caratteristiche next gen applicate a questa nuova edizione in uscita oggi, 15 marzo 2022, sulla console Sony e su Xbox Series X|S.

In sostanza, nel video vediamo una panoramica su ambientazioni e scene di gioco, che mostrano direttamente con la grafica in-game alcune variazioni applicate a Grand Theft Auto V con questa nuova versione per PS5 e Xbox Series X|S, che sfrutta il potenziale aggiuntivo dei nuovi hardware per migliorare l'impalcatura grafica originale.

GTA 5 raggiunge così quasi la decade di vita, rappresentando uno dei pochi giochi che è stato lanciato praticamente tre volte su tre generazioni diverse: partito da PS3 e Xbox 360, passato per PS4 e Xbox One e arrivato infine su PS5 e Xbox Series X|S. La base tecnologica è sempre la stessa, ma le nuove aggiunte in termini di grafica si notano anche in questo nuovo video diffuso da Rockstar Games.

Grand Theft Auto 5 è dunque disponibile da oggi su PS5 e Xbox Series X|S, per coloro che non l'hanno mai giocatori prima ma anche per chi vuole tornare a Los Santos per vedere la nuova grafica elaborata dagli sviluppatori sfruttando le piattaforme next gen, e in base a quanto possiamo vedere ci sono diversi elementi che cambiano.

Ricordiamo i prezzi ufficiali per PS5 e Xbox Series X|S del gioco, che non prevede upgrade gratis, alcuni video che confrontano le versioni PS5 e Xbox Series X|S con quelle old gen.