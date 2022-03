Elden Ring: un nuovo trailer dedicato a Limgrave, una delle località turistiche del gioco

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Elden Ring per presentarci l'area turistica di Limgrave... o è un luogo letale in cui si rischia il collo a ogni passo? Difficile dare una risposta. Comunque sia si tratta della prima regione visitabile durante il gioco, come sapranno tutti quelli che ci hanno giocato o ci stanno giocando.

Limgrave è caratterizzata dalla presenza di una ricca vegetazione e di una grande quantità di rovine. Ospita una ricca fauna animale, formata da cinghiali, pecore, capre e roditori, nonché altrettante creature infernali.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Proprio oggi sono usciti i dati di vendite europei, da cui la versione PC è risultata la più venduta in assoluto.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Elden Ring, oppure guardate un video in cui viene finito in meno di trenta minuti.