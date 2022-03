LG TONE Free FP9, la recensione degli auricolari wireless in-ear con cancellazione attiva del rumore

La concorrenza in questo settore è piuttosto agguerrita, per questo la creazione di un prodotto di fascia media deve guardare non solo alle caratteristiche primarie, ma anche ad offrire un buon numero di extra per distinguersi dal resto del mercato. Il prezzo di listino degli auricolari LG, infatti, non è "budget": 190€, che si trasformano però in 140 euro medi di street price. Un costo sulla carta centrato, per delle cuffie che promettono buona qualità audio, discrete funzionalità smart, cancellazione attiva del rumore, case antibatterico e persino un sistema per l'utilizzo delle cuffie su dispositivi che non supportano il bluetooth. È abbastanza per suscitare il nostro interesse, quindi se volete scoprire se vale la pena comprarli, seguiteci nella recensione degli auricolari true wireless in-ear LG TONE Free FP9 .

Gli auricolari wireless TONE Free FP9 rappresentano un ulteriore passo avanti per le cuffiette LG rispetto al precedente modello, le TONE Free FP8. Un'evoluzione che ancora una volta si concentra principalmente sul miglioramento del case, mentre continua la proficua collaborazione con Meridian Audio per offrire un suono di buon livello senza rinunciare alle comodità garantite da auricolari wireless piccoli e semplici da indossare.

La custodia consente di ricaricare gli auricolari per un totale di circa 10 ore di utilizzo, ma grazie alla ricarica rapida in 5 minuti si può mettere in cascina abbastanza energia per avere poco meno di un'ora di riproduzione con ANC attivo. La ricarica del case avviene solo tramite il cavo USB-C incluso nella confezione, visto che non è supportata la ricarica wireless. L'alimentazione e la carica vengono indicate da un piccolo LED di notifica posto all'esterno, nella parte frontale.

Oltre a questa novità viene confermata la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) a più modalità tramite lo sfruttamento di 3 microfoni integrati in ognuno dei due auricolari, il sistema di ricarica con igienizzazione a raggi UV (che promette di eliminare il 99,9% dei batteri) e il certificato IPX4 per la resistenza agli spruzzi d'acqua.

Gli auricolari true wireless TONE Free FP9 sono una leggera evoluzione delle TONE Free FP8. LG non ha voluto modificare troppo la formula e il risultato sono delle cuffiette che confermano la partnership con Meridian Audio e aggiungono la funzione Plug & Wireless alla classica connettività via Bluetooth 5.2. Questo significa che grazie al cavo USB Tipe-C con jack 3.5mm è possibile collegare la custodia degli auricolari a qualsiasi dispositivo che supporti questa uscita, anche quelli che non hanno connessione wireless. In questo modo, infatti, le cuffie si collegano direttamente al case tramite un apposito switch, aumentando notevolmente il range della loro compatibilità.

Il peso di 5 gr a cuffia non infastidisce e il design complessivo è piacevole, anche se non particolarmente originale.

Come di consueto, gli auricolari sono riposti con la parte che entra nel condotto uditivo dell'orecchio rivolta verso il basso e si connettono al guscio mediante tre pin per eseguire rapidamente la ricarica della batteria interna. L'ergonomia è buona e nel corpo di ogni cuffia troviamo 3 microfoni (1 interno e 2 esterni), il sensore di prossimità che mette in pausa la riproduzione quando si toglie uno dei due auricolari e, infine, la superficie sensibile al touch. Questa supporta diverse gesture, che volendo possono essere personalizzate in un'apposita sezione della companion app (la ricezione dei tocchi è molto rapida e precisa).

Le LG TONE Free FP9 si presentano dentro una piccola confezione che contiene il guscio delle cuffiette, qualche manuale, due coppie extra di gommini in silicone di dimensioni diverse da quella media, un cavo da USB a USB-C e un cavo da USB-C a jack 3.5mm. La custodia degli auricolari è realizzata in plastica con una finitura opaca: sulla parte posteriore troviamo la porta USB-C per la ricarica mentre nella parte frontale al centro è posizionato il LED di notifica che cambia colore secondo il livello di carica della batteria; sul fianco c'è lo switch per il passaggio alla modalità Plug & Wireless. Le dimensioni sono piuttosto compatte e il peso complessivo è di una quarantina di grammi con le cuffie all'interno.

Esperienza d'uso

Ingresso USB e switch della custodia delle LG Tone Free FP9

L'ergonomia delle LG Tone Free FP9, dicevamo, è buona: gli auricolari non richiedono particolari movimenti per il corretto inserimento nel condotto uditivo e forniscono subito un isolamento passivo sufficiente. L'auricolare non infastidisce anche nelle sessioni prolungate, ma se non amate le cuffie in-ear non sarà questo modello a farvi cambiare idea. La stabilità è buona, ma è bene ricordare che queste sensazioni possono risultare molto soggettive, in quanto dipendono anche dalla conformazione del singolo orecchio.

La cancellazione attiva del rumore non è la migliore che abbiamo sperimentato finora (su auricolari dal prezzo superiore), ma fa il suo lavoro in modo egregio. Per attivarla basta eseguire la gesture dedicata (di default è la pressione prolungata dell'auricolare e non può essere modificata), mentre sull'app potremo scegliere se impostare un ANC alto o basso, oppure se sentire il suono ambientale in modalità ascolto o modalità conversazione. Queste ultime due opzioni sfruttano i microfoni incorporati per ridurre l'isolamento passivo, rendendo meno pericoloso correre tra il traffico abilitando la prima, o più semplice conversare con qualcuno quando si entra un bar attivando la seconda. In situazioni di silenzio i microfoni raccolgono un po' di fruscio, ma il poter mettere in pausa la nostra playlist e cominciare a conversare senza togliere le cuffie vale questo piccolo compromesso (impercettibile all'aperto o in qualsiasi locale pubblico).

La qualità audio durante la riproduzione di contenuti multimediali è di buon livello, senza grossi difetti. La gamma medio-bassa è un po' enfatizzata; i bassi sono abbastanza potenti e a tratti vibranti. L'equalizzatore permette di modificare i parametri, ma questa resa rimane preponderante a prescindere dai valori selezionati. Nell'app trovate anche 5 preset, 3 impostati da Meridian e 2 (Bass Boost e Treble Boost) da LG. Il volume massimo in uscita non è elevatissimo, ma l'ANC permette di rimanere poco oltre la metà della barra in quasi tutte le circostanze.

La versatilità in ascolto è buona: musica, film, serie TV e gaming su dispositivi mobili vengono gestiti bene, senza particolari punti deboli nella riproduzione. Meno positive le sensazioni quando siamo noi a parlare: se da un lato la sensibilità dei microfoni permette di attivare la modalità Sussurro, con la quale possiamo usare la cuffia di destra vicino alle labbra per parlare a voce molto bassa sui mezzi pubblici o in generale in luoghi molto affollati, dall'altro la resa della nostra voce non risulta del tutto soddisfacente, con un appiattimento generale e un leggero effetto metallico. L'autonomia infine, è nella media: circa 5 ore di riproduzione per ogni ricarica, con la custodia che permette più o meno di triplicare questo valore (che senza ANC sale ulteriormente).