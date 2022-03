NZXT annuncia la tastiera modulare Function e il mouse ambidestro Lift

NZXT ha annunciato l'arrivo sul mercato di alcuni prodotti per il gaming su PC, in particolare la tastiera modulare Function e il mouse ambidestro Lift, entrambi dotati di notevoli personalizzazioni in grado di modificare e adattarne l'utilizzo in vari modi.

La tastiera modulare a basso profilo NZXT Function è caratterizzata da un corpo in alluminio progettato per adattarsi alle personali preferenze degli utenti.

La tastiera NZXT Function nelle varie colorazioni

Disponibile in tre formati - full size, TKL e miniTKL - la tastiera Function offre, in particolare, alcune caratteristiche di personalizzazione come switch hot-swap, cavo USB-C rimovibile e assetto standard della riga inferiore.

A questo si aggiungono personalizzazioni estetiche che la rendono particolarmente adatta a chi cerca soluzioni custom per gli accessori da gioco e non solo.

NZXT: tastiera Function e mouse Lift insieme

I prezzi sono 159,99 euro per la Full-size, 149,99 euro per la TKL e 139,99 euro per la miniTKL.

Il mouse ambidestro NZXT Lift è invece una periferica particolarmente leggera (67g) e minimilista, pensata appositamente per i gamer.

Il mouse ambidestro Lift nelle varie colorazioni

Dotato di sensore ottico di alta gamma PixArt 3389 (sensibilità massima 16.000 DPI) e switch Omron, il mouse Lift offre una notevole precisione per i vari ambiti di gioco. Il prezzo del mouse è di 59,99 euro.

Sia la tastiera Function che il mouse Lift presentano illuminazione RGB controllabile tramite il software NZXT CAM, per abbinare facilmente illuminazione del sistema e delle periferiche.

In Italia, grazie al servizio NZXT BLD, gli utenti possono personalizzare dimensioni, colore, switch, copritasti e cavi della tastiera Function e riceverla comodamente a casa. Il servizio di personalizzazione costa 9,99 euro.