Hideo Kojima premiato dal governo giapponese per il suo contributo alla cultura nazionale

Hideo Kojima, autore tra gli altri della serie Metal Gear e del più recente Death Stranding, ha ricevuto un premio dal governo giapponese per il contributo dato alla cultura nazionale. Più precisamente, ha ricevuto il 72° premio dato dal Ministero della Pubblica Istruzione, per la sua arte, assegnatogli dall'agenzia che si occupa di cultura.

L'annuncio è stato dato da Kojima stesso, che ha ringraziato tutti ricordando che ormai crea videogiochi da 36 anni. Il nostro ha anche espresso un pensiero sulla sua premiazione: "Sono felice che l'immaturo medium dei videogiochi sia stato riconosciuto come una forma d'arte e d'espressione. Di mio continuerò a impegnarmi nella creazione di intrattenimento digitale. Grazie per il vostro supporto."

Nelle foto allegate al tweet con l'annuncio potete vedere un Kojima tirato a lucido per la premiazione. Certo, fa effetto vedere che in alcuni paesi gli autori di videogiochi vengono riconosciuti come autori, mentre in altri il medium tutto viene guardato ancora come qualcosa di alieno e ameno. Spesso dai videogiocatori stessi, purtroppo.