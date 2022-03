S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl rinominato in "Chornobyl" per riflettere l'ortografia ucraina

Lo sviluppatore ucraino GSC Game World ha rinominato ufficialmente S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, per riflettere l'ortografia ucraina del nome dell'ex centrale nucleare e della regione in cui si trova. Naturalmente si tratta di un gesto dimostrativo dovuto alla guerra russo-ucraina, che ormai prosegue da quasi venti giorni.

GSC Game World ha sede a Kiev, capitale dell'Ucraina, e con lo scoppio della guerra aveva annunciato una pausa nei lavori su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Il cambio di nome è già effettivo in tutti gli store digitali in cui è elencato il gioco, tipo Steam, dove possiamo leggere:

La Zona di alienazione di Chornobyl è cambiata drasticamente dopo che la seconda esplosione nel 2006. Violenti mutanti, anomalie letali e fazioni in guerra hanno reso la Zona un luogo assai duro in cui sopravvivere. Nonostante il pericolo, i preziosissimi manufatti disseminati in quest'area hanno richiamato persone chiamate "stalker", che si sono introdotte a proprio rischio nella Zona sperando di fare fortuna o addirittura di trovare la Verità nascosta nel Cuore di Chornobyl.

Insomma, la guerra passa anche attraverso la lingua, che viene inevitabilmente colpita e finisce per riflettere le ostilità in corso.