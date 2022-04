MLB The Show 22: il gioco Sony è disponibile prima su Xbox Game Pass, ma a un costo

MLB The Show 22 è già di per sé una stranezza, essendo un gioco PlayStation Studios disponibile su Xbox Game Pass al lancio, ma ancora di più se si pensa che è disponibile addirittura prima rispetto a tutte le altre piattaforme, nel caso in cui si acquisti l'Early Access Bundle.

Disponibile a questo indirizzo su Xbox Store, l'Early Access Bundle di MLB The Show 22 consente di accedere al gioco già da oggi, ovvero quattro giorni in anticipo rispetto al lancio ufficiale previsto anche sulle altre piattaforme, insieme ad altri bonus aggiuntivi in-game.

Tutto questo ha però un costo non indifferente: al prezzo di 49,99 euro, il pacchetto non include nemmeno il gioco base, visto che si basa sull'utilizzo di questo attraverso Xbox Game Pass, presente al day one nel catalogo, dunque l'iniziativa è dedicata ai grandi appassionati che, oltre a giocare alla simulazione di baseball quattro giorni prima, possono ottenere anche alcuni vantaggi esclusivi.

MLB The Show 22, la copertina

Queste sono le caratteristiche del pacchetto:

Accesso anticipato di quattro giorni per gli utenti di Xbox Game Pass

2 pacchetti Gold Choice

10 pack The Show

1 pack Ballplayer

Ricompense di accesso giornaliero doppie

10K Stub

Dopo l'arrivo di MLB The Show 21 su Xbox Game Pass, iniziativa che non venne presa affatto bene dai fanboy PlayStation, Sony ha ribadito anche per quest'anno e ha allargato ancora di più l'iniziativa lanciando anche una versione per Nintendo Switch, in linea con un'espansione progressiva del brand richiesta anche dalla stessa MLB.