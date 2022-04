Future Games Show 2022 e PC Gaming Show 2022, data ufficiale per i due eventi

Future Games Show 2022 e PC Gaming Show 2022 hanno una data ufficiale: i due eventi si svolgeranno nel corso della stessa giornata, il 12 giugno 2022, sebbene per gli orari precisi bisognerà attendere.

Si tratta del periodo in cui si sarebbe dovuto tenere l'E3 2022, cancellato ieri: il vuoto lasciato nuovamente dall'Electronic Entertainment Expo verrà colmato dall'ormai tradizionale serie di eventi minori che i vari publisher sfrutteranno per presentare i propri progetti.

Dopo l'anticipo primaverile del 24 marzo, il Future Games Show tornerà dunque a giugno per un appuntamento della durata di un'ora, in cui troveranno posto "nuovi trailer, annunci e giochi mai visti prima", stando agli organizzatori.

Future Games Show, il logo ufficiale dell'evento

Nello specifico vedremo oltre cinquanta titoli, inclusi video inediti di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, Death Stranding's Director's Cut per PC e Flintlock: The Siege of Dawn, insieme a ben otto anteprime mondiali fra cui The Outbound Ghost, Turbo Golf Racing e LEGO: Bricktales.

All'interno del PC Gaming Show scopriremo invece un'ampia gamma di produzioni, dalle più importanti alle più piccole, con l'intervento di svariati sviluppatori, come ormai tradizione per questo format.