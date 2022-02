MLB The Show 22: versione Switch punta ai 30 FPS, ma i primi test non sono positivi

MLB The Show 22 arriverà su Nintendo Switch, per la prima volta per la saga. Il gioco punterà ai 30 FPS, ma i primi test non sono particolarmente positivi.

Nintendolife.com ha realizzato un test con il gioco in versione Switch. Le versioni Xbox e PlayStation offrono 4K dinamico e 60 FPS, mentre la versione Switch è ritenuta deludente. Il tech test faticava a tenere i 30 FPS e nel complesso vi erano vari problemi, che hanno causato anche fastidi a chi guardava lo schermo. Si tratta però di una versione non definitiva.

MLB The Show 22 su Switch in versione portatile

Ramone Russel- product development communications e brand strategist per MLB The Show - ha spiegato che "riguardo al Tech Test, la versione del gioco che tutti hanno giocato è vecchia di due settimane e potreste aver notato che non è al 100% ottimizzata. Detto ciò, quando guarderete questo episodio del Feature Premier, la versione Nintendo Switch avrà subito una serie di ottimizzazioni e aggiornamenti. Il filmato che vedrete sarà molto più solido in termini di prestazioni rispetto alla versione del Tech Test. Puntiamo a un gameplay a 30 frame per secondo".

La speranza è che la versione finale sia solida, anche se 30 FPS per un gioco sportivo potrebbero non essere abbastanza per i giocatori più competitivi.