The Batman: Warner Bros ha voluto un film PG-13, ma non mancheranno violenza e temi "disturbanti"

The Batman, il nuovo film di Warner Bros. e del regista Matt Reeves, sarà PG-13, ovvero non adatto a chi ha meno di 13 anni. La richiesta è stata di Warner Bros. stessa, che ha voluto evitare un film per solo pubblico adulto. Al tempo stesso, però, The Batman non si farà mancare la violenza e altri temi "disturbanti".

Reeves ha affermato in una nuova intervista con Collider che The Batman "spinge ai limiti ciò che è possibile fare con un film PG-13". La classificazione ufficiale afferma che nella pellicola sarà possibile vedere "violenza intensa e contenuti disturbanti, droghe, linguaggio volgare e alcuni materiali suggestivi".

Robert Pattinson in The Batman

Reeves ha spiegato che Warner Bros. è stata "incredibilmente di supporto" e "ha amato sin dal principio" l'idea del regista per The Batman, ovvero di creare una storia noir, sfruttando il lato da detective di Batman. L'obiettivo era realizzare qualcosa che venisse percepito come "diverso e differente e definitivo". Reeves spiega anche che Warner Bros. non ha mai tentato di bloccare le sue idee.

Detto ciò, l'obiettivo di The Batman era di realizzare un film più accessibile per tutte le età, dopo una serie di film pensati per un pubblico più adulto, come Joker, Harley Quinn, The Suicide Squad e Batman v Superman.

Abbiamo anche da poco scoperto che Pattinson ha provato a usare una voce differente in The Batman ma "era assolutamente atroce".