The Batman: Pattinson ha provato a usare un voce differente, "era assolutamente atroce"

Robert Pattinson, protagonista del venturo film The Batman, ha svelato di aver avuto un po' di problemi con la sua "Bat-voce" durante le riprese. Dopo aver provato a fare qualcosa di diverso dal solito, l'attore si è sentito dire che il risultato era "assolutamente atroce" e che doveva smetterla.

Durante un'intervista con Jimmy Kimmel, Pattinson ha detto: "Tutti fanno questa specie di cosa burbera e roca. E io mi sono detto, 'Farò l'opposto - opterò per dei sussurri'. E ho provato a farlo per le prime due settimane, e sembrava assolutamente atroce, e mi hanno detto di smettere di farlo".

Alla fine, Pattinson ha trovato la giusta Bat-voce, con un tono più profondo e tradizionale per il personaggio di The Batman. "Puoi percepire quando la sensazione è quella corretta. Indossi la tuta e devi parlare in un certo modo."

Batman e Catwoman

Pare però che Pattinson non sia il primo a tentare qualcosa del genere. "Ho scoperto da Nick, che mi metteva all'interno della tuta ogni giorno, che è proprio quello che ha fatto Christian Bale in Batman Begins", ha detto Pattinson. "E se ascoltate il primo teaser trailer di Batman Begins, potete sentire la voce originale. L'ho scoperto solo un paio di settimane fa".

In precedenza, Pattinson aveva già commentato la propria voce per The Batman: "È strano, improvvisamente inizia a sembrare giusta", ha spiegato. "Sembra che più indossi l'abito, più incarni il personaggio; ha iniziato a venire fuori in modo abbastanza organico. Questo è un po' quello che stavo cercando di fare con il personaggio; stavo cercando di pensare al fatto che lui non sta falsando la propria voce - si mette la tuta, e la voce esce in automatico in quel modo".

Ovviamente per noi italiani la voce sarà differente, visto che al cinema sarà doppiato. Chi andrà a vederlo in sala dovrà anche prepararsi a una lunga visione: la durata del film sarà di quasi tre ore, vicina ad Avengers: Endgame.