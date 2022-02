Offerte Amazon: Game & Watch Zelda in sconto al prezzo più basso di sempre

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare il Game & Watch Zelda. Lo sconto segnalato è del 36%, ovvero di 11,39€. Il prezzo pieno indicato da Amazon per il Game & Watch Zelda è 59,99€. Lo sconto odierno è il migliore mai proposto su Amazon e porta il prodotto al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. È venduto e spedito da Amazon.

Il Game & Watch Zelda include tre giochi classici della serie The Legend of Zelda: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link e The Legend of Zelda: Link's Awakening. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "il Game & Watch: The Legend of Zelda migliora quanto di buono visto con la mini console a tema Super Mario Bros. Rimane chiaro che si tratti di un prodotto per collezionisti: i giochi inclusi sono facilmente reperibili, tra remake e Nintendo Switch Online, quindi se l'idea è quella di acquistare la console per (ri)giocare Zelda II forse state sbagliando qualcosa. Chiarito questo punto, la presenza di tre giochi, la cura dei dettagli e le tante chicche inserite all'interno delle rom riescono a far contenti anche i fan più esigenti".

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.