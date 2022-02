Mario Strikers: Battle League, svelate le dimensioni su Nintendo Switch, è un peso piuma

Mario Strikers: Battle League arriverà su Nintendo Switch a giugno, segnando così il ritorno della serie basata sul calcio a cinque dopo ben 14 anni di attesa. Nel frattempo l'eShop di Nintendo ha svelato con largo anticipo le dimensioni del download della versione digitale, che fortunatamente sono molto contenute.

Come segnala lo store di Nintendo Switch, infatti, Mario Strikers: Battle League pesa solo 3 GB, un vero e proprio peso piuma anche se confrontato con altre produzioni Nintendo (che solitamente hanno dimensioni contenute). Giusto per fare un esempio, Super Smash Bros. Ultimate pesa 16 GB, Mario Kart 8 Deluxe pesa 6,8 GB, mentre Splatoon 2 3,6 GB.

Mario Strikers: Battle League, un agguerritissimo Mario punta la porta avversaria

Mario Strikers: Battle League sarà disponibile dal 10 giugno 2022 in esclusiva per Nintendo Switch. Per chi non conoscesse la serie, si tratta di un titolo arcade ispirato al calcio a 5, ma senza esclusione di colpi. Non esistono falli né fuorigioco e i vari personaggi, tratti dai giochi dall'universo di Mario, sono in grado di eseguire supertiri altamente spettacolari.

Se vi abbiamo incuriosito, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Mario Strikers: Battle League in cui abbiamo analizzato tutte le novità annunciate durante lo scorso Direct.