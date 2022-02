God of War per PC: mod rimpiazza Kratos con CJ di GTA San Andreas

Grazie a una nuova mod per la versione PC di God of War realizzata da Omega Fantasy ora volendo potrete rimpiazzare Kratos con CJ, il protagonista di GTA San Andreas.

Stando all'autore si tratta del primo model swap realmente funzionante di God of War finora mai realizzato. In pratica sostituisce il modello poligonale dello spartano con quello di Carl Johnson, o meglio, in una sua versione sotto steroidi con i muscoli super pompati e armato con una mazza da baseball magica al posto dell'ascia Leviatano. Il risultato è ottimo, come potrete vedere nel filmato qui sotto, che mostra lo scontro tra CJ e Baldur, la prima boss fight di God of War. Piccolo extra: al minuto 0:18 possiamo vedere anche Barney il dinosauro rosa nei panni di Atreus.

Attualmente la mod è disponibile in accesso anticipato solo per i supporter della pagina Patreon di Omega Fantasy, ma supponiamo che a breve verrà resa disponibile per tutti. Inoltre, dato che si tratta del primo model swap funzionante, non è escluso che in futuro non ci siano ulteriori mod simili con personaggi tratti da altri giochi o da film e serie TV.

Se siete interessati ad altre mod di God of War, su NexusMod c'è l'imbarazzo della scelta, da quelle che modificano il FOV o altri parametri del gioco, a quelle più scherzose e divertenti, come quella che rasa la barba di Kratos lasciandogli due bei mustacchi.