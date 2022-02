Kirby e la terra perduta: la rivoluzione Boccomorfosi attraverso i meme

Kirby e la terra perduta non sarà il solito Kirby. La piccola aspirapolvere rosa di HAL Laboratory è pucciosa come sempre, è chiaro, ma questa nuova avventura per Nintendo Switch porterà una ventata d'aria fresca nella serie.

Il perché è presto detto: la boccomorfosi. Una meccanica che riprende la tradizionale voracità di Kirby e la declina in un contesto che ricorda molto da vicino quanto abbiamo visto in Super Mario Odyssey. Novello Cappy, infatti, il nostro eroe può ora divorare non solo i nemici, ma anche oggetti di dimensioni superiori, acquisendo così abilità mai viste prima. Da usare in un modo che può cambiare il nostro approccio al gameplay come nessun altro potere. In più ha stimolato la fantasia dei fan, che hanno già creato dei mash-up davvero straordinari.

Seguiteci che vi raccontiamo perché la boccomorfosi e tutte le novità mostrate nell'ultimo Nintendo Direct possono rappresentare una rivoluzione per la serie. E se lo sapete già rimanete comunque con noi, perché in calce troverete alcune delle fanart più fuori di testa create in questi ultimi giorni.