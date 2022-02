Elden Ring è uscito, un team giapponese ottiene un giorno di ferie per poterci giocare

Un'idea del livello di attesa che caratterizzava Elden Ring proviene dallo strano caso di Pocketpair, un team giapponese i cui dipendenti hanno ricevuto un giorno di ferie speciale per poter giocare al nuovo titolo di FromSoftware.

Il CEO Takruo Mizobe ha indetto le "Elden Holiday", un'interruzione dal lavoro di un giorno per i suoi dipendenti da dedicare a sessioni intensive a Elden Ring, considerando che probabilmente, secondo Mizobe, gli sviluppatori sarebbero stati "incapaci di concentrarsi sul lavoro" nel giorno di lancio del gioco in questione.



Sembra inoltre che tali ferie si estendano anche al lunedì, cosa che consentirà agli sviluppatori di Pocketpair di poter sfruttare un lungo weekend per poter giocare a fondo a Elden Ring. Non sappiamo bene se sia possibile dedicarsi anche a qualcos'altro: non vorremmo che - vista l'inflessibilità tipica delle compagnie nipponiche sul lavoro - l'interruzione sia comunque legata a determinate performance da raggiungere nel gioco, ma in ogni caso l'iniziativa è davvero particolare e dimostra come le produzioni FromSoftware siano diventate dei prodotti di grande rilievo in tutto il mondo.

Nel frattempo, potete vedere cosa ne pensiamo nella nostra recensione di Elden Ring, mentre ricordiamo che questa mattina si è svolta una manutenzione sulla versione PC del gioco, in attesa di ulteriori patch per correggere varie imperfezioni tecniche.