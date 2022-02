Pokémon GO: L'evento Tour di Johto 2022 è disponibile oggi, tutti i dettagli

Come annunciato in precedenza da Niantic, l'evento speciale Tour di Johto per Pokémon GO è disponibile oggi, 26 febbraio 2022, sia come evento virtuale online che dal vivo in alcune città europee, con la possibilità di accedervi acquistando il biglietto nel negozio interno all'app.

Il Tour di Johto si svolge nella giornata di oggi dalle 9:00 alle 21:00 e si divide in due esperienze tra Versione Oro e Versione Argento, ognuna delle quali consente di incontrare Pokémon esclusivi, accedere alla ricerca speciale dell'evento e incontrare Celebi con una mossa speciale se catturato durante l'evento.

Tutti i Pokémon scoperti nella regione di Johto saranno disponibili durante il Tour in forma cromatica, alcuni per la prima volta in assoluto in Pokémon GO.

Pokémon GO dà il via all'evento Tour di Johto

Inoltre, ci saranno maggiori probabilità di incontrare alcuni Pokémon cromatici allo stato selvatico in base alla versione dell'evento selezionata.

Insieme al Tour di Pokémon GO di Johto avrà luogo anche un evento dal vivo in alcune parti del mondo, tra le quali molte città europee ma non in Italia. I biglietti per il Tour di Pokémon GO di Johto sono disponibili nel negozio dell'app al prezzo di 11,99 dollari. Per acquistarli, è necessario entrare nel Negozio all'interno di Pokémon GO e selezionare acquista sull'icona riferita al Tour.

Queste sono le caratteristiche dell'evento Tour di Johto per coloro che hanno acquistato il biglietto:

Selezione della versione: la vostra avventura inizierà dopo aver scelto la Versione Oro o la Versione Argento dell'evento. Non sapete quale scegliere? Date un'occhiata al nostro blog here per altre informazioni sulle peculiarità di ogni versione

Sfide di collezione: una volta iniziato l'evento, avete accesso a 10 sfide di collezione, che saranno disponibili fino alla fine dell'evento

Ricerca speciale: quando iniziate il Tour di Pokémon GO di Johto, ricordate di toccare l'icona della ricerca speciale dopo l'apparizione del Professor Willow per reclamare la vostra nuova ricerca speciale. Dopo che l'avrete fatto, potrete completarla in qualsiasi momento durante o dopo l'evento

Ricerca magistrale: una volta terminata la ricerca speciale del Tour di Pokémon GO di Johto, potrete accedere a una nuova ricerca magistrale! La ricerca magistrale è pensata per essere completata dopo un lungo periodo di tempo e completare questo particolare set di ricerca offrirà la possibilità di incontrare Lugia Ombra Apex e Ho-Oh Ombra Apex!

Oggetti gratuiti: nel negozio sarà disponibile un'offerta gratuita che comprende tre biglietti raid da remoto. Ricordate di richiederla per dare una marcia in più alla vostra avventura!

Biglietti raid extra ogni giorno: richiedete fino a nove biglietti raid ogni giorno durante l'evento facendo girare i Dischi foto presso le Palestre

Aroma: attirerà Pokémon esclusivi per ciascuna versione durante l'evento, quindi ricordate di usarlo!

Social media: condividete foto su Twitter o Instagram con l'hashtag #PokemonGOTour; potreste vederle nel gioco durante l'evento!

Adesivi: con gli adesivi speciali disponibili nei Pokéshop e nei pacchi amicizia, condividere le vostre avventure con gli amici non è mai stato così facile!

Per chi non possiede il biglietto sono comunque previsti vari eventi e caratteristiche speciali nel corso del Tour, ecco quali: