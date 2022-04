Xbox Game Pass, aprile 2022: giochi della prima metà del mese annunciati ufficialmente

Xbox Game Pass vedrà il debutto ad aprile 2022 di una nuova mandata di giochi per Xbox, PC e Cloud. In questo caso l'annuncio è ufficiale e arriva direttamente da Microsoft. Ecco i titoli e le date:

MLB The Show 22 (cloud, console) - 5 aprile

Cricket 22 (cloud, console) - 5 aprile

Chinatown Detective Agency (cloud, console, PC) - 7 aprile

Dragon Age 2 (cloud) - EA Play - 7 aprile

Plants Vs. Zombies: Garden Warfare (cloud) - EA Play - 7 aprile

Star Wars: Squadrons (cloud) - EA Play - 7 aprile

Life is Strange: True Colors (cloud, console, PC) - 12 aprile

Panzer Corps 2 (PC) - 12 aprile

The Dungeon of Naheulbeuk (PC) - 12 aprile

Lost in Random (cloud, console, PC) - EA Play - 14 aprile

Vengono dunque confermate le informazioni del leak di Xbox Game Pass di stamattina, chiaramente con l'aggiunta dei dettagli che non erano ancora noti riguardo le date di rilascio della maggior parte dei giochi.

Xbox Game Pass, i primi giochi di aprile 2022

MLB The Show 22 è la nuova edizione della simulazione di baseball prodotta da Sony, fino a poco tempo fa come esclusiva PlayStation. Il gioco è dotato di una corposa carriera, Road to the Show, che consente di vivere una vera e propria esperienza RPG nel mondo del baseball.

Cricket 22 è invece il gioco di cricket più robusto e sostanziale che i fan abbiano mai sognato. Goditi l'esperienza ufficiale di The Ashes, l'apoteosi dell'antica rivalità tra Australia e Inghilterra, ma non solo.

Chinatown Detective Agency è un'avventura ambientata nella Singapore del 2037 in cui, nei panni dell'abile investigatrice Amira Darma, dovremo portare a termine un incarico particolarmente complesso.

Oltre ai vari titoli EA disponibili su cloud, abbiamo quindi Life is Strange: True Colors (recensione), nuovo episodio della celebre serie adventure in cui seguiremo le vicende di Alex, una ragazza dotata di poteri speciali che si trova a dover far luce sulla misteriosa morte di suo fratello.

Panzer Corps 2, l'emozionante strategico a turni prodotto da Slitherine e ambientato durante la seconda guerra mondiale, nuovo capitolo di un franchise particolarmente caro agli appassionati del genere.

L'RPG tattico The Dungeon of Naheulbeuk, con i suoi personaggi bizzarri, i dungeon sempre più pericolosi, un umorismo davvero particolare e le ambientazioni create dalla fantasia dell'autore francese John Lang.

E infine Lost in Random (recensione), l'ultimo titolo sviluppato da Zoink!, che ci catapulta in uno scenario fiabesco ma inquietante, in cui il destino di ogni persona è determinato dal lancio di un dado.