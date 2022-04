LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, trailer di lancio italiano

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è disponibile a partire da oggi su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio, in questo caso doppiato in italiano.

Accolto con ottimi voti dalla stampa internazionale, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker raccoglie in un'unica soluzione le trasposizioni dei nove film di Star Wars, chiaramente in salsa LEGO, introducendo alcune interessanti novità.

Come abbiamo scritto nella recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il gioco può infatti contare su diversi miglioramenti sostanziali in termini di gameplay, nonché su di un'enorme quantità di contenuti.

"LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker si è fatto attendere a lungo ma alla fine si è confermato essere proprio il titolo mastodontico che TT Games ci aveva promesso", ha scritto il nostro Christian Colli.

"La varietà di contenuti e collezionabili non ha precedenti, e sul fronte del gameplay abbiamo riscontrato miglioramenti importantissimi che rendono l'esperienza molto più coinvolgente e appagante."